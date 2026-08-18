Erelid Jan de Kruijf van FC Eindhoven overleden

Jan de Kruijf, erelid van FC Eindhoven, is op 17 augustus overleden. De 76-jarige clubman zette zich sinds 1985 als vrijwilliger in voor de Blauwwitten.

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FC Eindhoven rouwt om het verlies van erelid Jan de Kruijf, die in de vroege ochtend van 17 augustus op 76-jarige leeftijd is overleden. Jan was al sinds zijn jeugd betrokken bij de club en werd in 1985 vrijwilliger. Zijn jarenlange inzet leverde hem in 2015 de eretitel 'erelid in zilver' op.

De Kruijf stond bekend als een trouw supporter en een echte clubman. Hij droeg op verschillende manieren bij aan het succes en de organisatie van FC Eindhoven. Met zijn overlijden verliest de club een van haar meest toegewijde leden.

Bijzondere rol sinds 1985

Jan de Kruijf begon in 1985 met vrijwilligerswerk voor FC Eindhoven. Hij vervulde talloze taken en was altijd een gezicht van de vereniging. Door zijn inzet werd hij op 25 maart 2015 benoemd tot erelid, een speciale blijk van waardering.

Het bestuur van FC Eindhoven heeft met verdriet gereageerd op het nieuws. Zij spreken hun medeleven uit aan zijn partner Loes, vrienden en overige nabestaanden.

Jan de Kruijf zal worden herinnerd als een van de meest betrokken clubleden en een echte Blauwwitter in hart en nieren.