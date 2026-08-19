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Asfaltwerkzaamheden op Ericaweg en Moostenstraat
Vandaag om 07:03 • Aangepast vandaag om 09:58
De Ericaweg en een deel van de Moostenstraat zijn vanaf maandag 31 augustus tot en met vrijdag 18 september afgesloten door asfaltwerkzaamheden. Omleidingen worden ter plaatse aangegeven.
Er wordt onderhoud uitgevoerd aan de Ericaweg en een gedeelte van de Moostenstraat. Gedurende deze periode zijn de wegen afgesloten voor doorgaand verkeer. Omwonenden worden door de aannemer geïnformeerd over de werkzaamheden.
De Kwadestaartweg blijft toegankelijk voor hulpdiensten. Voor automobilisten worden omleidingen in de omgeving duidelijk aangegeven. Het onderhoud kan mogelijk vertraging oplopen door onvoorziene omstandigheden, zoals langdurige regenval.
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