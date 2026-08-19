Woningbouwprojecten eerder netcapaciteit aanvragen

Vanaf 1 oktober 2026 kunnen gemeenten woningbouwprojecten aanmelden om eerder netcapaciteit te verkrijgen. Dit is mogelijk door een nieuwe landelijke regeling die de druk op het stroomnet moet verlichten.

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Het Nederlandse stroomnet zit zo vol dat ruimte voor het vervoeren van elektriciteit schaars is geworden. Om dit probleem aan te pakken, kunnen gemeenten vanaf oktober woningbouwprojecten aanmelden bij de netbeheerder. Dit geldt voor plannen die binnen tien jaar uitgevoerd worden.

De regeling is bedoeld voor particulieren, ontwikkelaars en andere initiatiefnemers die één of meerdere woningen willen bouwen. Het is van belang dat projecten op tijd bij de gemeente bekend worden gemaakt. Het college van burgemeester en wethouders stelt eind augustus 2026 de definitieve regels vast.

Hoe het werkt

Gemeenten beoordelen eerst of een project aan de voorwaarden uit de regeling voldoet. Pas daarna wordt het aangemeld bij de netbeheerder. Een aanmelding geeft echter geen garantie op netcapaciteit. Uiteindelijk bepaalt de netbeheerder welke projecten daadwerkelijk ruimte op het stroomnet krijgen.

Voor een aanmelding zijn dezelfde gegevens nodig als bij een aanvraag voor een nieuwe elektriciteitsaansluiting. Het wordt aangeraden deze informatie alvast te verzamelen. Aanmelden kan vanaf eind augustus 2026 tot en met 15 september 2026 via de gemeentelijke website.

Belangrijke aandachtspunten

Alleen volledige aanvragen worden behandeld. Het project moet binnen de regeling vallen en de netbeheerder heeft de laatste beslissing over toewijzing van de capaciteit. Het doel is om vroegtijdig inzicht te krijgen in de benodigde ruimte op het stroomnet.

Gemeenten zoals Baarle-Nassau kunnen door deze regeling hun woningbouwplannen beter afstemmen op de technische mogelijkheden van het stroomnet. Dit biedt kansen voor ontwikkelaars en grondeigenaren in Brabant die met toekomstige bouwplannen bezig zijn.