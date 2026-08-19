Appartement in Eindhoven wordt mogelijk omgebouwd tot kamers

Er is een vergunning aangevraagd om een appartement aan de Geldropseweg in Eindhoven te gebruiken voor kamerverhuur. Het gaat om drie kamers.

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Op 16 augustus 2026 is een aanvraag ingediend voor een omgevingsvergunning. Het betreft het wijzigen van het gebruik van het appartement op Geldropseweg 228 in Eindhoven, zodat het geschikt wordt voor de verhuur van drie kamers.

De ingediende vergunning is uitsluitend ter kennisgeving en ligt niet ter inzage. Op dit moment is er nog geen mogelijkheid om bezwaar te maken.