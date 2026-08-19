Terrasvergunning aangevraagd voor horecabedrijf in Eindhoven

Horecabedrijf Ooms van Milhees VOF heeft een aanvraag ingediend voor een terrasvergunning aan de Oude Stadsgracht in Eindhoven. De aanvraag is op 11 augustus 2026 ontvangen.

Gevonden voor jou

Het gaat om een vergunning voor het gebruik van de openbare ruimte, specifiek voor een gevelterras bij de adressen Oude Stadsgracht 24 en 26 in Eindhoven. Het zaaknummer van de aanvraag is EHV-ZP2026-007807.

Deze aanvraag is uitsluitend ter kennisgeving en ligt niet ter inzage. Op dit moment is er nog geen mogelijkheid om bezwaar te maken.