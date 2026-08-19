Vergunning voor vervanging vliegtuigafreminstallaties in Eindhoven

Het college van Eindhoven heeft toestemming gegeven voor het vervangen van twee vliegtuigafreminstallaties en een trafo/regelstation op de locatie BRIKS Scherpenering.

Gevonden voor jou

Het besluit betreft een bouwactiviteit, zowel bouwtechnisch als ruimtelijk. De vergunning is verleend op 17 augustus 2026 en heeft betrekking op het adres BRIKS Scherpenering 5513 NH in Eindhoven.

De digitale versie van het besluit is vanaf 19 augustus ter inzage via de website van de gemeente Eindhoven en op het Inwonersplein in het Stadhuis aan het Stadhuisplein 1 in Eindhoven.