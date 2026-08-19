Advertentie
Vergunningsaanvraag voor arbeidsmigranten ingetrokken in Asten
Vandaag om 09:22
De aanvraag voor tijdelijke huisvesting van arbeidsmigranten in Asten is ingetrokken.
De plannen voor een tijdelijke logiesfunctie voor zestig arbeidsmigranten bij een glastuinbouwbedrijf aan de Kleine Heitrak in Asten gaan niet door. De aanvrager heeft zijn aanvraag ingetrokken, waardoor de gemeente hier geen besluit meer over neemt.
Met de intrekking van deze aanvraag vervallen alle verdere procedures, zoals bezwaar- of beroepsmogelijkheden. Dit besluit wordt gedeeld om inwoners op de hoogte te houden van ontwikkelingen in de omgeving.
Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer
Advertentie
Advertentie