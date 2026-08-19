Theaterkassa De Lievekamp weer open

De theaterkassa van Theater De Lievekamp in Oss is na de zomersluiting weer open. Vanaf dinsdag 18 augustus kun je er terecht voor tickets, advies en vragen.

Gevonden voor jou

Na een korte zomersluiting heeft Theater De Lievekamp in Oss de deuren van de theaterkassa weer geopend. Bezoekers kunnen vanaf dinsdag 18 augustus opnieuw terecht om kaartjes te kopen en advies te krijgen over voorstellingen.

De kassa is geopend van dinsdag tot en met vrijdag, van twaalf uur 's middags tot vijf uur. Daarnaast is de kassa ook beschikbaar vanaf één uur voor aanvang van een voorstelling.