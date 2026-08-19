Vergunning geweigerd voor nooduitgang in Kaatsheuvel

De vergunning voor een nooduitgang aan de achtergevel van een pand in Kaatsheuvel is geweigerd. Het plan bleek vergunningsvrij en voldoet niet aan de voorwaarden.

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De eigenaar van het pand aan Capelsestraat 1 in Kaatsheuvel heeft een aanvraag ingediend om een nooduitgang te maken in de achtergevel van het gebouw. Het college van burgemeester en wethouders heeft deze aanvraag op 7 augustus 2026 afgewezen. De reden is dat de geplande nooduitgang niet voldoet aan de eisen en als vergunningsvrij wordt beschouwd.

De weigering heeft plaatsgevonden op basis van een herstelbesluit. Dit betekent dat er eerder fouten zijn gemaakt in de beoordeling en deze nu zijn hersteld. Het besluit is definitief, tenzij er juridische stappen worden ondernomen.