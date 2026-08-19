Verbouwing woonhuis Kesselakker in Veghel aangevraagd

De gemeente Meierijstad heeft een aanvraag ontvangen voor het verbouwen van een woonhuis aan de Kesselakker in Veghel. Het gaat om een aanvraag die op 15 augustus is ingediend.

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De omgevingsvergunning betreft het adres Kesselakker 10, 5463MR Veghel. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer OW-2026-3915 en zal volgens de standaard procedure worden beoordeeld.

De gemeente streeft ernaar binnen acht weken een besluit te nemen, met de mogelijkheid tot verlenging met zes weken. Mocht er extra informatie nodig zijn, dan kan de termijn worden opgeschort.