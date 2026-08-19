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Dakopbouw aangevraagd aan Dommelse Dijk in Valkenswaard
Vandaag om 09:43
Er is een vergunning aangevraagd voor een dakopbouw aan de Dommelse Dijk in Valkenswaard.
De gemeente Valkenswaard heeft op 17 augustus 2026 een aanvraag ontvangen voor het plaatsen van een dakopbouw aan de Dommelse Dijk 3. Het gaat om een vergunningaanvraag voor het onderdeel 'bouwen', met zaaknummer 513349.
Deze melding betreft alleen de ontvangst van de aanvraag. De plannen zijn niet openbaar en er kan niet officieel op gereageerd worden.
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