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Extra wooneenheden toegestaan in Vught

Vandaag om 09:45

In Vught is toestemming verleend om twee extra wooneenheden te realiseren. Het gaat om locaties aan het Reutseplein en de Nieuwe Gracht. De vergunning is op 6 augustus verzonden.

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Burgemeester en wethouders van Vught hebben groen licht gegeven voor het plan om twee nieuwe wooneenheden toe te voegen. De betreffende locaties zijn Reutseplein 24 en Nieuwe Gracht 20. Deze aanpassing maakt het planologisch mogelijk om meer woningen te creëren op deze adressen.

De vergunning werd op 6 augustus verstuurd. Hiermee is een belangrijke stap gezet in de uitbreiding van de woonruimte in Vught.

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