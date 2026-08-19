Nieuw station Vught: ontwerpvergunning ter inzage

De gemeente Vught heeft een ontwerpvergunning afgegeven voor de bouw van een nieuw station bij de Van Miertstraat en Stationsstraat. Het plan maakt deel uit van het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer Meteren-Boxtel.

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Het college van burgemeester en wethouders van Vught heeft een ontwerpbesluit genomen om een omgevingsvergunning te verlenen voor de bouw van het nieuwe station. Dit valt onder het Tracébesluit voor het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS), dat is bedoeld om het treinverkeer tussen Meteren en Boxtel te verbeteren.

De vergunning heeft betrekking op het cluster PHS-DBV-05 en wordt behandeld volgens de procedures van de Tracéwet en de Algemene wet bestuursrecht. Het besluit en de bijbehorende documenten zijn van woensdag 19 augustus 2026 tot en met woensdag 30 september 2026 in te zien via de website voor officiële bekendmakingen.

Het nieuwe station komt te liggen bij de kruising Van Miertstraat en Stationsstraat. Dit project is bedoeld om de bereikbaarheid van Vught te verbeteren en het spoorvervoer efficiënter te maken.