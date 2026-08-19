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Evenementenvergunning aangevraagd voor 'Oventje bij kaarslicht'

Vandaag om 09:53

In Zeeland is een evenementenvergunning aangevraagd voor 'Oventje bij kaarslicht' op 10 december.

Gevonden voor jou

De gemeente heeft op 12 augustus een aanvraag ontvangen voor een evenement op Voor-Oventje 5411NR in Zeeland. Het evenement, met de titel 'Oventje bij kaarslicht', staat gepland voor 10 december 2026.

De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 64944-2026. Dit is een formele kennisgeving, de plannen zijn niet openbaar en er kan niet officieel op worden gereageerd.

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