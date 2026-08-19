Bedrijfswoning in Elshout wordt mogelijk plattelandswoning

In Elshout is een vergunning aangevraagd voor het omzetten van een bedrijfswoning aan de Kapelstraat 57A naar een plattelandswoning. Ook wil men daar een in- en uitrit aanleggen.

Gevonden voor jou

Het college van Heusden heeft op 6 augustus 2026 een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning. Het gaat om het omzetten van een bedrijfswoning naar een burger- of plattelandswoning en het realiseren van een in- en uitrit aan de Kapelstraat 57A in Elshout.

De aanvraag vraagt aanpassingen aan regels in het Omgevingsplan en het aanleggen of wijzigen van een uitrit. Het dossier wordt behandeld onder nummer 2228907. Er kan pas bezwaar worden gemaakt nadat de gemeente een besluit heeft genomen en dit officieel heeft verstuurd.