Exploitatievergunning Nieuw China aangevraagd in Dongen

Op 14 augustus is een vergunning aangevraagd voor restaurant Nieuw China aan de Hoge Ham in Dongen.

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De aanvraag voor een exploitatievergunning betreft het restaurant Nieuw China, gevestigd aan de Hoge Ham 105 in Dongen. Het verzoek is geregistreerd onder zaaknummer Z2026-00001288. De vergunning is nodig voor het exploiteren van een openbare inrichting.

De gemeente Dongen beoordeelt de aanvraag binnen acht weken. Deze termijn kan eenmalig met zes weken worden verlengd. Als aanvullende informatie nodig is, kan de afhandeling tijdelijk worden opgeschort. Het besluit wordt gepubliceerd zodra het is genomen.