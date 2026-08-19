Omgevingsvergunning Kolkweg in Mill mogelijk ingetrokken

De gemeente Land van Cuijk heeft een verzoek ontvangen om een vergunning voor de Kolkweg 26 in Mill in te trekken. Het gaat om deelname aan de Lbv-regeling.

Gevonden voor jou

Burgemeester en wethouders van de gemeente Land van Cuijk hebben op 5 augustus een aanvraag ontvangen om de omgevingsvergunning voor het adres Kolkweg 26 in Mill in te trekken. Het verzoek is gekoppeld aan deelname aan de Lbv-regeling.

De Lbv-regeling staat voor Landelijke beëindigingsregeling veehouderij. Deze regeling biedt veehouderijen de mogelijkheid om te stoppen en hun vergunningen in te trekken. In deze fase kan er nog niet gereageerd worden op het verzoek.