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Steiger en hoogwerker toegestaan in Grave in september

Vandaag om 10:11

Van 1 tot en met 30 september mag aan de Rogstraat 17 in Grave een steiger en hoogwerker worden geplaatst. Het besluit is op 17 augustus genomen door de gemeente Land van Cuijk.

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De vergunning is verleend voor activiteiten aan het pand in de Rogstraat, onder zaaknummer Z2026-00005192. Het gaat specifiek om een objectvergunning, wat toestemming geeft voor tijdelijke constructies zoals de steiger en hoogwerker.

De werkzaamheden vallen binnen een periode van één maand, vanaf 1 september tot en met 30 september. De gemeente heeft het besluit genomen op 17 augustus 2026.

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