Kunstwerk Paduapad in Boekel: vergunning aangevraagd

Er is een vergunning aangevraagd voor een kunstwerk aan het Paduapad in Boekel. Het gaat om een ruimtelijk kunstwerk dat gepland staat op de locatie Kluisstraat 2. De aanvraag is ingediend op 14 augustus 2026 en bevindt zich momenteel in de beoordelingsfase.

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De vergunningaanvraag heeft betrekking op activiteiten waarvoor een officiële toestemming nodig is. In dit stadium is het nog niet mogelijk om bezwaar te maken. Dat kan pas wanneer de vergunning daadwerkelijk is verleend.

Het kunstwerk zal geplaatst worden op Kluisstraat 2, met postcode 5427EM, in Boekel. Het project is geregistreerd onder nummer 715564. Meer informatie over de aanvraag en meldingen in je buurt kun je vinden via de e-mailservice op www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt.