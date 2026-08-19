Vergunning voor container en bouwschutting bij Neckerspoel in Eindhoven

Er is een vergunning verleend voor het plaatsen van een dichte container en een bouwschutting bij Neckerspoel 1 in Eindhoven. Het besluit is verzonden op 17 augustus 2026.

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Het gaat om een aanvraag voor het gebruik van openbare ruimte. De vergunning staat toe dat een afgesloten container en bouwschutting worden geplaatst op het adres Neckerspoel 1 in Eindhoven. Dit besluit is genomen onder zaaknummer EHV-ZP2026-007450.

De vergunning is bedoeld voor tijdelijke maatregelen op de locatie. Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit bezwaar maken. Het besluit zelf blijft ondertussen van kracht.