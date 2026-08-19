Intro TU/e: workshops, sleutelen en ranja mixen

Nieuwe studenten van de Technische Universiteit Eindhoven zijn woensdag druk bezig met workshops op de campus. Van virtueel racen tot het mixen van ranja, er is voor iedereen wat te doen. Na een diner bij de studieverenigingen staat het nachtleven van Eindhoven op het programma.

Gevonden voor jou

Op het veld achter Atlas bereiden Sebastiaan Wories en Joris Scheublin van de Eindhovense Studenten Automobielen Vereniging (E.S.A.V.) De Beunbazen zich voor op een bijzondere workshop. Introgangers kunnen hier een rondje rijden in een virtuele simulator op circuits zoals Spa-Francorchamps. Daarnaast staan er echte auto's klaar, waaronder een klassieke rode Ford Escort en een Audi A6, om aan te sleutelen of een ritje te maken.

De Beunbazen twijfelen nog over de moeilijkheidsgraad van de klusjes die ze aanbieden. Zo lijkt het verwisselen van een wiel misschien te simpel, maar het blijft voor veel studenten een unieke ervaring.

Ranja mixen op het Fluxveld

Op het Fluxveld is studievereniging Thor druk bezig met het mixen van ranja. Een tapwagen, omgebouwd tot mobiele bar, schenkt in de middag enkel ranja. Thor-leden rollen een vat gevuld met siroop en water over het grasveld om de mix perfect te krijgen. Later op de dag, vanaf half vijf, mag de tapwagen bier gaan schenken, wat vorig jaar zorgde voor lange rijen.

Hoewel het aan het begin van de middag nog rustig is, verwachten de Thor-leden dat de drukte snel zal toenemen. Bij aanvang van het bier tappen vorig jaar was het enthousiasme zo groot dat het eerste fust razendsnel leeg was.

De woensdag van de Intro op de TU/e zit vol activiteiten, van sportieve uitdagingen tot gezellige momenten. Na een intensieve dag zullen de studenten het nachtleven van Eindhoven ontdekken of kiezen voor een rustiger afsluiter bij Intro Unwind.