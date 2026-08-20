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Luchtmachtdag op 29 oktober in Rijen

Vandaag om 09:22

Op zaterdag 29 oktober 2026 vindt de Luchtmachtdag plaats in Rijen, van half één tot half vijf ’s middags.

Gevonden voor jou

De Luchtmachtdag wordt georganiseerd aan de Rijksweg 121 in Rijen. Bezoekers kunnen tussen 12.30 uur en 16.30 uur terecht op deze locatie om het evenement bij te wonen.

Meer informatie over het programma of de exacte invulling van deze dag is nog niet bekendgemaakt.

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