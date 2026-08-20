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Omgevingsvergunning voor Veerseweg 37 in Oosterhout
Vandaag om 09:27
Het college van Oosterhout heeft een vergunning verleend voor tijdelijk gebruik van gemeentegrond aan de Veerseweg 37. Hier wordt een container geplaatst voor sloopafval.
De vergunning is op 12 augustus 2026 afgegeven en geldt voor het gebruik van gemeentegrond bij het adres Veerseweg 37 in Oosterhout. Het gaat om een container waarin sloopafval tijdelijk wordt opgeslagen.
Het college van burgemeester en wethouders van Oosterhout maakte de vergunning bekend op donderdag 20 augustus 2026. Dit besluit valt onder de wetgeving voor tijdelijke vergunningen.
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