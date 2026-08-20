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Gemeentegrond bij Kapelstraat 34 Rijkevoort krijgt nieuwe bestemming

Vandaag om 09:34

De gemeente Land van Cuijk heeft besloten een strook grond bij Kapelstraat 34 in Rijkevoort in gebruik te geven aan de eigenaar van het naastgelegen perceel.

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Het gaat om een stuk gemeentegrond van ongeveer 46 vierkante meter, gelegen aan Kapelstraat 34 in Rijkevoort. De grond wordt beschikbaar gesteld volgens het snippergroenbeleid van de gemeente, waarin staat dat zulke stukken grond alleen mogen worden gebruikt door eigenaren van aangrenzende percelen.

De gemeente Land van Cuijk zal de grond vanaf twintig dagen na de publicatiedatum overdragen, tenzij voor die tijd een andere geïnteresseerde zich meldt die volgens het beleid ook in aanmerking komt. Het perceel is kadastraal geregistreerd onder Boxmeer W 1700.

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