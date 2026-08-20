Vergunning verleend voor filmvoorstelling op basketbalveld in Breda

De gemeente Breda heeft toestemming gegeven voor het plaatsen van voorwerpen op het basketbalveld bij de Herentalsstraat en Maaseikstraat. Dit is nodig voor een filmvoorstelling die op 9 september plaatsvindt.

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Op 18 augustus 2026 is een vergunning verleend door het college van burgemeester en wethouders van Breda. Deze vergunning is bedoeld voor het plaatsen van materialen op het basketbalveld bij de Herentalsstraat en Maaseikstraat. Het gaat om een filmvoorstelling die gepland staat op 9 september, van elf uur ’s ochtends tot half elf ’s avonds.

De vergunning is afgegeven volgens artikel 2:4 A van de Algemene Plaatselijke Verordening Breda 2018. Dit artikel regelt het gebruik van openbare ruimtes voor tijdelijke activiteiten of evenementen.