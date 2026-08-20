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Termijn verlengd voor horecavergunning Yemeni Somali Restaurant
Vandaag om 09:44
De termijn voor de exploitatievergunning van Yemeni Somali Restaurant in Eindhoven is verlengd. Het gaat om een vergunning voor een horecabedrijf aan de Kruisstraat.
Het Yemeni Somali Restaurant in Eindhoven heeft een verlenging gekregen voor de aanvraag van een exploitatievergunning. De zaak bevindt zich aan de Kruisstraat 158 en valt onder zaaknummer EHV-ZP2026-005313.
De verlenging betreft uitsluitend een kennisgeving en is niet openbaar ter inzage. Het is op dit moment nog niet mogelijk om bezwaar te maken tegen deze verlenging.
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