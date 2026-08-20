Vergunning verleend voor zoldertrap in Eindhoven

De gemeente Eindhoven heeft een vergunning verleend voor het aanpassen van een trapopening en het plaatsen van een nieuwe zoldertrap aan de Mirachstraat.

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Het gaat om werkzaamheden aan een woning aan de Mirachstraat 14 in Eindhoven. Een bestaande trapopening wordt dichtgemaakt, en een nieuwe trap naar de zolder wordt geplaatst in een andere opening. De vergunning hiervoor is op 18 augustus 2026 verzonden.

Het besluit is vanaf 20 augustus 2026 digitaal in te zien op de website van de gemeente Eindhoven. Ook ligt een kopie ter inzage op het Inwonersplein in het stadhuis van Eindhoven.