Verlenging termijn vergunning voor kappen van bomen in Eindhoven

De vergunning voor het kappen van vier bomen aan de Franciscus Sonniusstraat in Eindhoven is verlengd. Het gaat om zaaknummer EHV-ZP2026-005620.

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De verlenging heeft betrekking op een omgevingsvergunning voor het kappen van vier bomen aan de Franciscus Sonniusstraat 9 in Eindhoven. Het verzoek is ingediend onder zaaknummer EHV-ZP2026-005620.

De verlenging is uitsluitend ter kennisgeving en ligt niet ter inzage. Op dit moment is er geen mogelijkheid om bezwaar te maken tegen deze verlenging.