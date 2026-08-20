Verlenging vergunning natuurproject Achtse Barrier

De vergunning voor graafwerkzaamheden in de Achtse Barrier is verlengd. Het gaat om een project voor natuurontwikkeling op locatie Bod B5. Bezwaar maken tegen deze verlenging is nog niet mogelijk.

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De verlenging van de vergunning heeft betrekking op buitenplanse werkzaamheden voor natuurontwikkeling. Dit gebeurt op locatie Bod B5, in de Achtse Barrier in Eindhoven.

Het gaat om graafwerkzaamheden die deel uitmaken van het project. De verlenging is bedoeld als kennisgeving en ligt niet ter inzage. Voor deze fase is er nog geen mogelijkheid om bezwaar te maken.