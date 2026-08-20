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Digitaal reclamebord toegestaan in Asten

Vandaag om 09:45

De gemeente Asten heeft een vergunning verleend voor een digitaal reclamebord aan de Burgemeester Frenckenstraat.

Gevonden voor jou

De vergunning is op 1 juli 2026 verzonden en heeft kenmerk 2026041000625. Het gaat om het plaatsen van een digitaal reclamebord op het adres Burgemeester Frenckenstraat 14 in Asten.

Het reclamebord is bedoeld om digitale informatie te tonen en is onderdeel van de inrichting van de locatie. De aanvraag en goedkeuring maken deel uit van de plannen om de omgeving meer digitaal te moderniseren.

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