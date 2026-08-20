Vergunning voor mobiele batterij bij renovatie woningen in Eersel

De gemeente Eersel heeft een vergunning verleend voor het tijdelijk plaatsen van een mobiele batterij aan de Kraanvogelweg. Dit is bedoeld voor de renovatie van 52 woningen.

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De tijdelijke mobiele batterij wordt geplaatst naast nummer 50 aan de Kraanvogelweg in Eersel. De vergunning is geldig van juli 2026 tot april 2027 en ondersteunt de renovatie van 52 woningen in deze periode.

Het besluit is op 18 augustus 2026 genomen en heeft het kenmerk 07709034. De gemeente wil hiermee inwoners informeren over mogelijke veranderingen in de directe omgeving.