Gasactiviteiten gemeld bij Kennedylaan in Veghel

Burgemeester en wethouders van Meierijstad hebben een melding ontvangen voor werkzaamheden met aardgas bij de Kennedylaan in Veghel.

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De melding betreft het behandelen, regelen en meten van aardgas. De locatie van deze activiteiten is nabij Kennedylaan 10 in Veghel.

De melding is op 16 juli 2026 ontvangen en geregistreerd onder DSO-kenmerk 2026071600481 en zaaknummer Z/511114. Tegen deze melding kan geen bezwaar worden ingediend.