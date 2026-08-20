Noodkap van boom aangevraagd in Erp

Op Cruijsstraat 4 in Erp is een aanvraag gedaan om een boom met spoed te kappen. De gemeente Meierijstad heeft deze op 18 augustus ontvangen.

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De aanvraag voor het noodkappen van een boom aan de Cruijsstraat 4 is geregistreerd onder zaaknummer OW-2026-3977. De gemeente Meierijstad behandelt deze volgens de standaardprocedure. Binnen acht weken wordt doorgaans een beslissing genomen, maar die termijn kan één keer met zes weken worden verlengd.

De gemeente kan de behandeling ook tijdelijk pauzeren als er nog aanvullende informatie nodig is van de aanvrager. Het betreft een omgevingsvergunning voor het spoedig verwijderen van de boom. De locatie ligt in het dorp Erp, dat onderdeel is van Meierijstad.