Kermis Eerde krijgt evenementenvergunning voor Sint Antoniusplein

De kermis in Eerde heeft een evenementenvergunning gekregen voor het Sint Antoniusplein. De gemeente Meierijstad heeft dit op 12 augustus besloten. Een eerdere fout in de locatie is nu rechtgezet.

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De burgemeester van Meierijstad heeft een vergunning verleend voor de kermis op het Sint Antoniusplein in Eerde. Het evenement zal plaatsvinden van 4 tot en met 7 september 2026. Dit besluit is op 12 augustus 2026 verzonden.

In een eerdere aankondiging was de locatie fout vermeld, wat nu is gecorrigeerd. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer VEV-2026-3182.