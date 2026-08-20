Buurtfeest Meierijstad krijgt groen licht van gemeente

De burgemeester van Meierijstad heeft een vergunning verleend voor het buurtfeest op 12 september 2026. Het evenement vindt plaats op ’t veldje aan de Vaansingel/Mortelkes.

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Het besluit om de vergunning te verlenen is op 18 augustus 2026 genomen. Het buurtfeest is geregistreerd onder zaaknummer VEV-2026-3868. Het veldje aan de Vaansingel/Mortelkes in Meierijstad wordt die dag het decor van het evenement.

Met de vergunning mogen de organisatoren hun plannen verder uitwerken. Het besluit is formeel verzonden op 18 augustus en het buurtfeest zal naar verwachting een gezellige samenkomst worden voor de buurtbewoners.