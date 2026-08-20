Tijdelijke parkeergarage Noordhoekring Tilburg: aanvraag gewijzigd

De gemeente Tilburg heeft een aanvraag ontvangen voor een tijdelijke parkeergarage aan de Noordhoekring. De aanvraag is op 12 augustus 2026 geregistreerd, maar een deel van de oorspronkelijke aanvraag is ingetrokken.

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Op 12 augustus 2026 ontving de gemeente Tilburg een aanvraag voor een omgevingsvergunning. Het gaat om de tijdelijke parkeergarage aan de Noordhoekring. De aanvraag bevat nu alleen toestemming om af te wijken van regels in het Omgevingsplan, omdat de bouwactiviteit op 18 augustus 2026 is ingetrokken.

Bij aanvragen voor een omgevingsvergunning kan de gemeente beslissen via een uitgebreide procedure. Eerst wordt een ontwerpbesluit gepubliceerd, waarna belanghebbenden zes weken de tijd hebben om hierop te reageren. Pas daarna volgt een definitief besluit.

De gemeente zal zowel het ontwerpbesluit als het definitieve besluit openbaar maken via nieuwe berichten. Bezwaar maken tegen de aanvraag is niet mogelijk; beroep kan pas na het definitieve besluit.