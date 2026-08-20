Graven in vervuilde bodem gemeld in Tilburg

In Tilburg is een melding gedaan voor het graven in vervuilde bodem. Het gaat om meer dan 25 kubieke meter grond met een kwaliteit boven de interventiewaarde.

Gevonden voor jou

De melding betreft werkzaamheden op de locatie MRE PHS in Tilburg. Het dossier heeft het zaaknummer Z2026-00021071 en werd op 18 augustus 2026 afgehandeld.

Bij het graven wordt rekening gehouden met bodemkwaliteit die boven de interventiewaarde ligt, wat betekent dat de grond vervuild is. Dit heeft invloed op hoe de bodem wordt behandeld en welke maatregelen nodig zijn.

Er is geen mogelijkheid om bezwaar te maken of beroep aan te tekenen tegen deze melding.