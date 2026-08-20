Constructieve doorbraak aangevraagd in Roosendaal

Er is een vergunning aangevraagd voor een doorbraak op de President Kennedylaan 9 in Roosendaal. De aanvraag werd ingediend op 15 augustus.

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De vergunningaanvraag betreft het plaatsen van een constructieve voorziening voor een doorbraak in het pand op President Kennedylaan 9, 4707 AT in Roosendaal. Het registratienummer van de aanvraag is 2026OPA050071.

Belangstellenden kunnen de aanvraag op afspraak bekijken bij de publieksbalie van het stadskantoor. Bezwaar maken is pas mogelijk zodra er een besluit is genomen over de aanvraag.