Navigatie overslaan
Ontdek

Zomerfeesten Genderen: vergunning verleend

Vandaag om 10:22

De gemeente Altena heeft een vergunning verleend voor de Zomerfeesten in Genderen. Het evenement vindt plaats van maandag 24 augustus tot en met zondag 30 augustus op een grasveld tussen de Akkerstraat en de Van der Beekstraat.

Gevonden voor jou

De Zomerfeesten worden georganiseerd door Oranjevereniging Juliana Genderen en bieden een gevarieerd programma. De tijden variëren van middag- tot nachtelijke uren, met activiteiten verspreid over zeven dagen. Zo begint het evenement op maandagavond om zes uur en eindigt zondagmiddag om zes uur.

Het evenemententerrein bevindt zich op een grasveld tussen de Akkerstraat en de Van der Beekstraat in Genderen. De vergunning is op 13 augustus 2026 verstuurd door de burgemeester en wethouders van Altena.

Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer

Openbare bekendmakingen Altena

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.