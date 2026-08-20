Zomerfeesten Genderen: vergunning verleend

De gemeente Altena heeft een vergunning verleend voor de Zomerfeesten in Genderen. Het evenement vindt plaats van maandag 24 augustus tot en met zondag 30 augustus op een grasveld tussen de Akkerstraat en de Van der Beekstraat.

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De Zomerfeesten worden georganiseerd door Oranjevereniging Juliana Genderen en bieden een gevarieerd programma. De tijden variëren van middag- tot nachtelijke uren, met activiteiten verspreid over zeven dagen. Zo begint het evenement op maandagavond om zes uur en eindigt zondagmiddag om zes uur.

Het evenemententerrein bevindt zich op een grasveld tussen de Akkerstraat en de Van der Beekstraat in Genderen. De vergunning is op 13 augustus 2026 verstuurd door de burgemeester en wethouders van Altena.