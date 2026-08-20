Den Bosch gebruikt drones voor actuele kaartgegevens

De gemeente Den Bosch zet drones in om actuele kaartgegevens te verzamelen. Deze aanpak volgt op een succesvolle proef in 2024, waarbij drones snel en nauwkeurig informatie verzamelden. Het doel is om de openbare ruimte beter te beheren en kaarten up-to-date te houden. Privacy wordt hierbij streng bewaakt.

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De gemeente Den Bosch maakt gebruik van drones om actuele gegevens over de openbare ruimte te verzamelen. Deze informatie wordt gebruikt voor onderhoud, ruimtelijke projecten en beleidsontwikkeling. Het gaat bijvoorbeeld om het bijwerken van kaarten voor wegen, groenvoorzieningen en watergangen.

In 2024 werd een proef uitgevoerd in de Hinthamerstraat. Tijdens deze pilot werden luchtbeelden en meetgegevens verzameld om te onderzoeken hoe drones kunnen bijdragen aan het bijwerken van gemeentelijke systemen. De resultaten waren positief: drones bleken snel, veilig en nauwkeurig te werken en leverden waardevolle informatie op.

Slimmer beheer van openbare ruimte

De komende tijd zal de gemeente op meerdere locaties in Den Bosch drones inzetten. De verzamelde gegevens worden gebruikt om kaartinformatie actueel te houden. Dit zorgt ervoor dat medewerkers altijd met de meest betrouwbare gegevens werken.

De drones worden niet ingezet voor toezicht of handhaving. Ze zijn uitsluitend bedoeld om geografische gegevens te verzamelen en kaarten te verbeteren. Het volgen van inwoners of het vastleggen van overtredingen behoort niet tot de doelen van deze vluchten.

Strenge privacyregels

Bij het gebruik van drones houdt de gemeente zich strikt aan de privacywetgeving. Gegevens worden alleen verzameld voor het specifieke doel van de meting. Door de hoogte van de vluchten zijn personen meestal niet herkenbaar op de beelden. Daarnaast worden gezichten automatisch vervaagd bij het verwerken van het beeldmateriaal.

De nieuwe werkwijze wordt gezien als een belangrijke stap in het gebruik van technologie voor het beheren van de openbare ruimte in Den Bosch. De gemeente benadrukt dat veiligheid, transparantie en zorgvuldigheid bij het gebruik van drones altijd voorop staan.