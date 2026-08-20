Vrouwenvoetbal zet belangrijke stap met nieuwe CAO

PSV, Ajax en vier andere clubs hebben samen een semi-branche CAO voor betaald vrouwenvoetbal in Nederland gelanceerd. Tot juli dit jaar werkten zij nog met eigen bedrijfs-CAO's. De nieuwe collectieve afspraken regelen onder meer doorbetaling bij zwangerschap en ziekte. Dit moet de ontwikkeling van het vrouwenvoetbal verder stimuleren.

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Zes clubs in het betaald vrouwenvoetbal, waaronder FC Twente en Feyenoord, hebben samen met werkgeversorganisatie FBO en speelstersvakbonden VVCS en ProProf de eerste semi-branche CAO voor hun sector gerealiseerd. Tot deze zomer hanteerden de clubs nog eigen arbeidsvoorwaarden, maar nu is er een gezamenlijke basis gelegd.

Deze CAO bevat belangrijke afspraken, zoals doorbetaling bij zwangerschap en ziekte en een minimale contractaanstelling van 22 uur per week. Hiermee krijgen speelsters een betere basis van arbeidsvoorwaarden. Volgens betrokkenen is dit een cruciale stap om de professionalisering en kwaliteit van het vrouwenvoetbal verder te ontwikkelen.

Samenwerking als sleutel

De CAO is tot stand gekomen door nauwe samenwerking tussen de clubs en speelstersvakbonden. Ook HERA United, ondanks hun degradatie, heeft zich aan deze afspraken verbonden. De betrokken partijen hopen dat in de toekomst meer clubs zich aansluiten bij deze collectieve afspraken.

Sandra Doreleijers, manager vrouwenvoetbal bij PSV, benadrukt dat goede arbeidsvoorwaarden essentieel zijn voor verdere groei. De club had al veel geregeld, maar vindt het belangrijk dat de hele sector samenwerkt aan een sterke basis. Dit gezamenlijke initiatief wordt gezien als een belangrijke mijlpaal.

De ambitie is dat uiteindelijk alle clubs in het betaald vrouwenvoetbal zich bij deze CAO aansluiten. Zo kan er verder gebouwd worden aan een professionele toekomst voor de sport.