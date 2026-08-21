Inloopavond plannen MFA Willemstad op 1 september

Op dinsdag 1 september kunnen inwoners in Willemstad de plannen bekijken voor een nieuwe multifunctionele accommodatie. Tijdens een inloopavond bij Sportpark De Willemsche Veste worden details over het gebouw en de omgeving gedeeld.

Gevonden voor jou

De gemeente Moerdijk organiseert een inloopavond over de nieuwe multifunctionele accommodatie (MFA) in Willemstad. Belangstellenden zijn welkom op dinsdag 1 september tussen zeven en negen uur ’s avonds bij Sportpark De Willemsche Veste aan de Grintweg 2. Het gebouw biedt straks ruimte aan basisscholen Willem de Zwijger en De Singel, kinderopvangorganisatie Kibeo, buurthuis Irene en een gymzaal.

Tijdens de avond worden de plannen voor het gebouw en de omgeving toegelicht. Bezoekers kunnen op hun eigen tempo langs verschillende thematafels lopen en in gesprek gaan met de betrokken organisaties. Er is geen centrale presentatie, zodat iedereen zelf kan bepalen welke onderwerpen extra aandacht verdienen.

Tafels met thema's

De thematafels bieden informatie over diverse onderwerpen, waaronder het omgevingsplan, het ontwerp van het gebouw, het gebruik en de uitstraling van de scholen, de buitenruimte en verkeerssituatie. Het doel van de avond is om inwoners en andere belanghebbenden goed te informeren en hen de kans te geven vragen te stellen.

De nieuwe MFA wordt gebouwd op de locatie van V.V. Kogelvangers. Met deze moderne accommodatie wil de gemeente Moerdijk een centrale plek creëren voor onderwijs, opvang en activiteiten in Willemstad. Iedereen die geïnteresseerd is in de plannen kan vrijblijvend binnenlopen tijdens de inloopavond.