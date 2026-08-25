Samen tegen eenzaamheid in Eersel

De gemeente Eersel organiseert op woensdag 23 september een netwerkbijeenkomst over eenzaamheid. Inwoners, vrijwilligers en professionals delen ervaringen en ideeën. Het doel is om bestaande initiatieven te verbinden en meer inwoners te bereiken.

Gevonden voor jou

Met de bijeenkomst wil Eersel laten zien wat er al gebeurt om eenzaamheid tegen te gaan. Denk aan wandelgroepen, sportactiviteiten en buurtinitiatieven zoals een gebakjesactie. Tegelijkertijd is het een moment om vooruit te kijken en nieuwe ideeën op te doen.

Tijdens de middag staan ontmoeting en verbinding centraal. Ervaringsverhalen uit de gemeente worden gedeeld en deelnemers doen mee aan een pubquiz over eenzaamheid. De bijeenkomst biedt volop ruimte om ervaringen uit te wisselen en samen te werken aan betere verbindingen tussen bestaande initiatieven.

Week tegen Eenzaamheid

De bijeenkomst valt in de Week tegen Eenzaamheid, die van 24 tot en met 30 september wordt gehouden. In deze periode vraagt Eersel extra aandacht voor samenkomen, meedoen en omzien naar elkaar. Ook het hele jaar door organiseert de gemeente tal van activiteiten om inwoners met elkaar in contact te brengen.

Met ‘Eersel Ontmoet’ worden initiatieven en activiteiten gebundeld en onder de aandacht gebracht via een speciale kalender. Zo kunnen inwoners eenvoudig ontdekken wat er in hun omgeving te doen is.

Praktische details

De bijeenkomst vindt plaats bij Domein Oogenlust in Eersel, van kwart voor twee tot vier uur ’s middags. Koffie, thee en iets lekkers staan klaar voor de deelnemers. Aanmelden kan via de website van de gemeente Eersel.