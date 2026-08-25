Vergunning verleend voor DES schieten in Eersel

Op zondag 6 september 2026 vindt het DES schieten plaats op het gildeterrein aan de Postelseweg in Eersel. De gemeente heeft hiervoor op 21 augustus een vergunning verleend.

Gevonden voor jou

Het evenement zal zorgen voor een tijdelijke afsluiting van het terrein. Het kenmerk van deze vergunning is 07708701.

Met het verlenen van deze vergunning geeft de gemeente toestemming voor het gebruik van het terrein voor het DES schieten. Dit evenement vindt plaats onder de regels van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).

Het besluit ligt gedurende zes weken ter inzage bij de gemeente Eersel.