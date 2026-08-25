Barbecue-evenement in Veghel op 19 september goedgekeurd

De burgemeester van Meierijstad heeft een melding goedgekeurd voor een barbecue-evenement op 19 september aan Vlasven 91 in Veghel.

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Op 21 augustus heeft de burgemeester van de gemeente Meierijstad besloten een melding te accepteren voor het barbecue-evenement 'De Leste Cent'. Het evenement vindt plaats op zaterdag 19 september 2026 aan Vlasven 91 in Veghel.

De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer MEV-2026-4001. Het besluit is op dezelfde dag verzonden naar de organisator. Het evenement zal plaatsvinden op een locatie in Veghel en betreft een bijeenkomst met barbecue-activiteiten.