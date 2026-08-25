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Aanvraag voor thermisch energie opslagsysteem in Veghel ingetrokken
Vandaag om 10:09
De aanvraag voor een thermisch energie opslagsysteem aan de Taylorweg in Veghel is door de aanvrager ingetrokken.
De aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het realiseren van een thermisch energie opslagsysteem (TESS) aan de Taylorweg 5 in Veghel is niet langer actief. Deze aanvraag, die op 4 augustus 2026 was ingediend, is door de aanvrager zelf ingetrokken.
Het systeem, dat bedoeld is om warmte en energie op te slaan, zou gerealiseerd worden op het genoemde adres. Het intrekken van de aanvraag betekent dat er voorlopig geen verdere plannen worden uitgevoerd op deze locatie.
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