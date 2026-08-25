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Ingetrokken aanvraag uitbreiding bedrijfspand Veghel

Vandaag om 10:09

Een aanvraag voor het uitbreiden van een bedrijfspand aan de Pater van den Elsenlaan in Veghel is ingetrokken.

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De aanvraag voor een omgevingsvergunning, die op 24 december 2025 werd ingediend, betrof het uitbreiden van het pand met ruimte voor monstername en opslag. De aanvraag stond geregistreerd onder kenmerk OW-2025-5294.

De aanvrager heeft besloten om de aanvraag in te trekken. Het pand bevindt zich aan de Pater van den Elsenlaan 70 in Veghel.

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