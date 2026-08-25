Beslistermijn mestvergistingsinstallatie in De Mortel verlengd

De gemeente Gemert-Bakel heeft de beslistermijn verlengd voor de aanvraag om een mestvergistingsinstallatie te realiseren bij een melkveehouderij aan de Venraysedijk in De Mortel.

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Het gaat om een aanvraag voor het bouwen van een installatie die mest omzet in biogas. De verlenging van de beslistermijn is op 14 augustus 2026 vastgesteld.

De melkveehouderij aan Venraysedijk 52 wacht nu langer op een definitief besluit van de gemeente Gemert-Bakel. Mestvergisting kan bijdragen aan duurzame energieproductie, maar heeft ook invloed op de omgeving en het milieu.