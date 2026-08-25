Inrit Wanroijseweg in Mill wordt aangepast

De gemeente Land van Cuijk heeft een vergunning verleend voor het aanpassen van de inrit aan de Wanroijseweg 49a in Mill. Het besluit is genomen op 21 augustus.

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De wijziging betreft het aanleggen of veranderen van een uitweg bij het adres Wanroijseweg 49a, 5451GZ Mill. Het college van burgemeester en wethouders heeft dit besluit goedgekeurd onder zaaknummer Z2026-00004306.

Met deze aanpassing wordt de toegang tot het terrein aangepast. Het besluit is definitief, maar er kunnen nog bezwaren worden ingediend. Dit doet niets af aan de werking van de vergunning.