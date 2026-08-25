Activiteiten in Steenbergen rond Wereld Alzheimer Dag

Steenbergen staat in september in het teken van Wereld Alzheimer Dag. Met activiteiten zoals een jaarmarkt, koffiemomenten en een basisschoolproject wil de gemeente aandacht vragen voor mensen met dementie en hun naasten.

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Op maandag 21 september is het Wereld Alzheimer Dag. Het thema van dit jaar is 'Blijf meedoen'. De gemeente Steenbergen organiseert de hele maand september activiteiten om te benadrukken dat mensen met geheugenproblemen of dementie deel blijven uitmaken van de samenleving.

Een van de eerste evenementen is de jaarmarkt op zaterdag 5 september, van elf uur tot vier uur ’s middags. In en rond de Gummaruskerk en op de Markt zijn een kunstexpositie, boekenmarkt en het evenement Heel Steenbergen Zingt te bezoeken. Bezoekers kunnen in de Gummaruskerk ook informatie krijgen over dementie, onder het genot van een kop koffie.

Herinneringen ophalen

Een week later, op zaterdag 12 september, is er een koffiemoment tijdens Open Monumentendag. Van half twee tot half vier ’s middags is iedereen welkom in de Gummaruskerk om herinneringen op te halen aan monumenten en bijzondere plekken in Steenbergen. Dit moment is speciaal gericht op mensen met dementie, hun naasten en andere belangstellenden.

Op Wereld Alzheimer Dag zelf, maandag 21 september, bezoeken basisschoolkinderen VanThuisUit aan de Rozemarijnstraat in Steenbergen. Dit evenement vindt plaats van half elf tot twaalf uur en staat in het teken van verbinding tussen generaties. Mensen met geheugenproblemen zijn hier ook van harte welkom.

Met deze activiteiten wil de gemeente Steenbergen aandacht vragen voor dementie en laten zien dat iedereen mee kan blijven doen, ondanks geheugenproblemen.